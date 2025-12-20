Il weekend si apre sotto il segno dell’instabilità per la Sicilia. Secondo le previsioni di Marco Gelfo de Il Mio Meteo Sicilia (vedi foto), la formazione di una depressione afro-mediterranea sta portando un deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche su gran parte dell’Isola, con fenomeni che si intensificheranno proprio nelle prossime ore.
L’evoluzione nelle 24 ore
Il quadro meteorologico per oggi, sabato 20 dicembre, appare frammentato ma caratterizzato da una diffusa nuvolosità:
- Notte e Prime Luci: il maltempo ha iniziato a colpire duramente le zone centrali e orientali con piogge e locali temporali. Precipitazioni più sparse hanno interessato il versante occidentale e i settori settentrionali.
- Mattinata: si assisterà a un timido miglioramento a Ovest. Tuttavia, l’attenzione resta alta sui settori orientali, dove sono attese precipitazioni di moderata intensità. Sul resto della regione (nord, sud e centro) le piogge saranno generalmente deboli.
- Pomeriggio e Sera: la giornata proseguirà con cieli molto nuvolosi. Residue piogge sparse continueranno a interessare la fascia orientale, mentre altrove i fenomeni tenderanno ad attenuarsi.
Venti, mari e temperature
Le condizioni marittime e la ventilazione risentiranno della circolazione depressionaria:
- Temperature: non si prevedono variazioni di rilievo, i valori resteranno stazionari su tutta l’Isola.
- Venti: soffieranno dai quadranti orientali con intensità tra debole e moderata. Attenzione a rinforzi e raffiche più sostenute sullo Stretto di Sicilia e lungo il Mar Tirreno.
- Mari: generalmente mossi. Lo Stretto di Sicilia risulterà localmente molto mosso, richiedendo prudenza per la navigazione.
Lascia un commento