Acate – Incidente stradale ieri sera, intorno alle ore 20, sulla Strada provinciale 2, all’uscita di Acate per Vittoria, di fronte a un autosalone. A scontrarsi per cause in corso di accertamento due auto, una Volkswagen Golf 5 e una Lancia Y.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 che ha trasportato una donna rimasta ferita nello scontro al Pronto Soccorso dell’ospedale Guzzardi di Vittoria, dove si trova ricoverata con una prognosi di 30 giorni. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Vittoria che stanno ricostruendo la dinamica esatta dell’incidente. (foto Assenza)