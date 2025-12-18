Santa Croce Camerina – Cerimonia di inaugurazione del plesso scolastico “Dieci Aule”, al termine dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza dell’edificio. L’evento si svolgerà venerdì 19 dicembre, a partire dalle ore 10, alla presenza degli alunni, dei docenti, del personale scolastico, delle famiglie e delle istituzioni.

Sarà una giornata di festa per la comunità scolastica e cittadina, che segna la riconsegna di una struttura completamente rigenerata, sicura, antisismica e all’avanguardia, pensata per garantire ai bambini ambienti di apprendimento moderni, sani e protetti.

L’intervento è stato realizzato grazie a un finanziamento del PNRR pari a 2 milioni e 940 mila euro e rappresenta un passaggio fondamentale nel più ampio progetto di riqualificazione del polo scolastico comunale, che complessivamente supera i 15 milioni di euro di investimenti.

L’inaugurazione del plesso “Dieci Aule” è la prima restituzione concreta alla città di una delle strutture che compongono il polo scolastico, dopo un percorso impegnativo che ha visto la collaborazione e i sacrifici di studenti, docenti e famiglie.

Dichiarazione del sindaco Peppe Dimartino:

“Venerdì inauguriamo una scuola che restituisce sicurezza, qualità e futuro ai nostri bambini. Dopo una lunga salita fatta di sacrifici condivisi, oggi iniziamo a raccogliere risultati concreti. Vedere i nostri alunni tornare a vivere spazi rinnovati e sicuri sarà il segno più autentico del valore di questo percorso. Abbiamo dato loro radici per crescere e ali per volare: questo è il nostro più grande successo”.