Modica – Ladri entrano in casa e portano via effetti personali e beni di valore in una villetta nonostante la presenza dei proprietari al piano di sopra. E’ accaduto in via Sorda Sampieri.
Secondo le prime informazioni i malviventi sono entrati all’interno della villetta e hanno portato via alcuni effetti personali e beni di valore senza farsi cogliere in flagranza dai proprietari che si trovavano al piano superiore. Dopo la scoperta del furto, sono state chiamate le forze dell’ordine. Indagini in corso.
