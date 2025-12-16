Si apre una fase decisiva della cosiddetta “pace fiscale” con l’introduzione della Rottamazione Quinquies, prevista dalla Legge di Bilancio 2026. Questa misura rappresenta una concreta opportunità per migliaia di cittadini e imprese di regolarizzare la propria posizione con il Fisco, estinguendo i debiti senza dover versare sanzioni e interessi.

L’impostazione è chiara: rendere il rientro dal debito finalmente sostenibile, specialmente per chi non è riuscito a farlo negli anni passati.

Platee interessate: un’apertura inclusiva

La nuova sanatoria si rivolge a una platea molto ampia:

Debiti Riguardati : Quelli iscritti a ruolo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 .

: Quelli iscritti a ruolo . Chi Può Aderire: Tutti i contribuenti, inclusi coloro che sono decaduti dalle precedenti rottamazioni.

Particolare attenzione è rivolta a coloro che avevano aderito alla Rottamazione Quater e che sono decaduti entro il 30 settembre 2025: questi soggetti potranno accedere alla Quinquies. Inoltre, il Viceministro dell’Economia Maurizio Leo ha annunciato che potrebbero essere previste ulteriori possibilità anche per chi è in regola con i pagamenti della Quater, rafforzando così l’obiettivo di ristabilire un rapporto corretto con il Fisco.

Il calendario operativo: le date chiave

Con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione avrà poco tempo per rendere operativa la procedura:

Inizio Presentazione Domande : Presumibilmente a partire dal 21 gennaio 2026 (20 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio).

: Presumibilmente a partire dal (20 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio). Termine Ultimo Adesione : 30 aprile 2026 .

: . Comunicazione Somme Dovute : Entro il 30 giugno 2026 , il contribuente riceverà il documento con l’importo complessivo, le rate e le scadenze.

: Entro il , il contribuente riceverà il documento con l’importo complessivo, le rate e le scadenze. Perfezionamento Sanatoria: Entro il 31 luglio 2026, con il versamento dell’unica rata o della prima rata del piano di dilazione.

In un contesto economico ancora fluido, la Rottamazione Quinquies si configura come un elemento di stabilità, favorendo i contribuenti e mirando al rafforzamento del rapporto di fiducia tra cittadino e Amministrazione finanziaria.