Il mese di dicembre segna l’arrivo dell’ultima mensilità del Assegno Unico Universale per il 2025. Il calendario dei pagamenti segue la distinzione consolidata dall’INPS, con l’anticipo dovuto alle festività.
Quando arriva il pagamento di dicembre 2025
Il sussidio sarà accreditato in due principali finestre temporali:
- 17 e 19 dicembre: Per tutti coloro che hanno già una domanda in corso e non hanno segnalato alcuna variazione rispetto ai mesi precedenti.
- Ultima settimana di dicembre: Per chi riceve il versamento per la prima volta (nuove domande presentate a novembre) o per coloro che riceveranno importi di conguaglio (sia a credito che a debito).
Importi di base 2025 e fasce ISEE
Gli importi base dell’Assegno Unico sono stati adeguati all’inflazione per il 2025 con un incremento stimato dello +0,8%. La misura varia in base all’ISEE del nucleo familiare:
|Fascia ISEE
|Importo Mensile per Figlio (Base)
|Fino a 17.227,33 euro
|201 euro (importo massimo)
|Oltre a 45.939,56 euro o senza ISEE
|57,50 euro (importo minimo)
Si ricorda che in assenza di ISEE valido, viene erogato automaticamente l’importo minimo fino alla presentazione della nuova DSU.
Maggiorazioni specifiche per disabilità
Oltre agli incrementi previsti per famiglie numerose, madri under 21 e figli con meno di un anno (incremento del 50%), la legge riconosce somme aggiuntive per i figli con disabilità, modulate in base alla gravità:
- Disabilità Grave: Fino a 109,07 euro in più al mese.
- Figli Non Autosufficienti (fino ai 21 anni): 120,56 euro in più al mese.
- Disabilità Media: 97,68 euro in più al mese.
Per calcolare l’importo esatto e personalizzato, l’INPS mette a disposizione sul proprio sito web un simulatore ufficiale e le tabelle aggiornate.
