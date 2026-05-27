Chiaramonte Gulfi torna al centro dei controlli antidroga dei Carabinieri. Un uomo di 41 anni, di origini albanesi ma residente da tempo nel comune montano, è stato arrestato in flagranza con l’accusa di detenzione illegale di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.
L’operazione è stata condotta nei giorni scorsi dai militari della Stazione Carabinieri di Chiaramonte Gulfi, impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio disposto dal Comando Provinciale di Ragusa per contrastare il fenomeno dello spaccio.
Durante gli accertamenti, i militari hanno proceduto a una perquisizione personale e veicolare che ha permesso di rinvenire diverse dosi di cocaina e hashish, ritenute destinate alla cessione a terzi.
Sequestrati anche un coltello a serramanico e circa 100 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, considerati verosimilmente provento dell’attività illecita.
La sostanza stupefacente trovata durante il controllo è stata posta sotto sequestro in attesa degli accertamenti qualitativi e quantitativi previsti.
Considerata la flagranza del reato, il 41enne è stato dichiarato in arresto e, su disposizione del Pubblico Ministero, accompagnato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria iblea.
L’attività rientra nei controlli intensificati nelle ultime settimane dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Ragusa, con particolare attenzione ai reati legati allo spaccio di droga nei centri della provincia.
Come previsto dalla legge, l’ipotesi accusatoria dovrà essere verificata nel successivo contraddittorio tra le parti.
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