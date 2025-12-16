Con l’avvicinarsi del periodo natalizio, molti nuclei familiari attendono l’accredito dell’Assegno Unico Universale relativo alla mensilità di dicembre 2025. Il calendario ufficiale pubblicato dall’INPS conferma un pagamento eccezionalmente anticipato.
Date ufficiali anticipate
L’Istituto ha previsto di erogare il sussidio in una finestra temporale più ristretta e precedente a quella abituale, per agevolare le famiglie durante le feste:
- Mercoledì 17 e venerdì 19 dicembre 2025
Questo anticipo riguarda esclusivamente i beneficiari che ricevono l’Assegno in modo continuativo e per i quali non sono intervenute variazioni sull’ISEE o sulla composizione del nucleo rispetto ai mesi precedenti.
Nuovi beneficiari e variazioni: quando arriva il pagamento aggiornato
Per le famiglie che rientrano nelle seguenti casistiche, il calendario è diverso:
- Nuova Domanda: Se la richiesta è stata presentata recentemente (ad esempio a novembre).
- Variazione dell’Importo: In caso di modifiche del nucleo (es. nascita di un figlio o aggiornamento ISEE con variazione dell’importo).
In questi casi, il primo pagamento o la rata aggiornata verrà accreditata nell’ultima settimana del mese successivo alla presentazione o variazione. Se l’aggiornamento è avvenuto a novembre, l’accredito arriverà a dicembre, ma probabilmente dopo il 19 dicembre a causa dei tempi tecnici di elaborazione.
Assegno unico: come controllare lo stato del versamento
Per verificare la data esatta e l’importo accreditato, è possibile accedere al portale ufficiale dell’INPS seguendo questi passaggi:
- Accedere con le proprie credenziali (SPID, CIE o CNS).
- Selezionare la sezione “Assegno unico e universale per i figli a carico”.
- Consultare la voce “Pagamenti” per visualizzare l’elenco delle mensilità, la data di versamento e l’IBAN di accredito.
La mensilità di dicembre è quindi l’unica del 2025 a prevedere un versamento leggermente anticipato rispetto al normale flusso, offrendo un aiuto tempestivo alle famiglie in vista delle spese di fine anno.
