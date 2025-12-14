Modica – Terminati in tempo i lavori di riqualificazione dell’asilo nido comunale di via Gianforma a Frigintini, un intervento da 345 mila euro finanziato con fondi del PNRR – Missione 4 “Istruzione e ricerca”, che restituisce alla frazione un servizio educativo di cui era priva da anni. Il sopralluogo conclusivo si è svolto oggi alla presenza della sindaca Maria Monisteri, del vice sindaco Saro Viola, dell’assessore ai Lavori Pubblici, Antonio Drago, dell’assessora ai Servizi sociali Concetta Spadaro e dell’assessore all’ecologia, Samuele Cannizzaro.

L’edificio, realizzato nel 1972 e chiuso da circa tre anni, è stato completamente efficientato dal punto di vista energetico: cappotto termico, infissi di nuova generazione, impianto fotovoltaico e solare termico, nuova cucina a induzione, rigenerazione degli spazi interni ed esterni, e sistemazione del verde pubblico curata dall’assessorato all’Ambiente.

“Abbiamo rispettato la milestone del 31 dicembre, spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Antonio Drago, un risultato tutt’altro che scontato, perché il progetto ha richiesto una complessa revisione con il Ministero e una perizia di variante che ci ha impegnati per mesi. Ma aver concluso nei tempi significa consolidare la credibilità dell’amministrazione nella gestione dei fondi PNRR, come già avvenuto per Piazza Mediterraneo e per i cantieri dello stadio, Pietro Scollo, Cluster 1 e Cluster 2.” L’asilo, una volta arredato e affidato in gestione, potrà accogliere venti bambini, otto lattanti e dodici divezzi, rappresentando così il primo vero nido pubblico di Frigintini. La competenza adesso passa all’assessorato ai Servizi sociali, che sta già lavorando all’avviso per la coprogettazione e la gestione della struttura, nonché all’acquisto degli arredi necessari. “L’obiettivo, sottolinea l’assessora Concetta Spadaro, è aprire l’asilo il prima possibile e garantire un servizio educativo stabile e di qualità per le famiglie di Frigintini.”

Nel suo intervento, l’assessore ai Lavori pubblici ha voluto anche evidenziare il grande impegno del personale tecnico comunale, nonostante una pianta organica ridotta con pochi dipendenti comunali che seguono contemporaneamente tutti i cantieri cittadini.

In pianta organica il personale è davvero ridotto, ma con grande senso di responsabilità stiamo portando avanti decine di interventi complessi”, ha aggiunto. ” Il rispetto delle scadenze PNRR non è soltanto un dato amministrativo, ma il frutto di un lavoro costante condotto con grande senso di responsabilità. È doveroso ringraziare gli uffici per la professionalità e la dedizione che hanno dimostrato, evitando che risorse così importanti potessero andare perdute. “Un risultato che conferma la continuità dell’impegno dell’amministrazione comunale di Modica nel portare a termine, entro le scadenze previste, i progetti PNRR che incidono concretamente sulla qualità della vita e sull’offerta di servizi pubblici, soprattutto nelle frazioni e nei quartieri più periferici della città.