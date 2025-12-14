Roma, 14 dic – Il deputato di Forza Italia Nino Minardo interviene con un post sui social per replicare a un messaggio dell’ex senatore Concetto Scivoletto, circolato in alcune chat locali, relativo alla vicenda del Tribunale di Modica.

Nel testo, Scivoletto afferma: “Il nuovo protettore politico della Sindaca di Modica, Maria Monisteri Caschetto, come tutti sanno, è l’on. Nino Minardo…”.

Minardo definisce “inaccettabile” l’uso del termine ‘protettore’ riferito alla prima cittadina modicana: “Sono abituato alla critica politica – scrive – ma utilizzare quel termine nei confronti di un Sindaco, di una donna e di un’istituzione, è qualcosa che mi disgusta. Sorprende vederlo da chi proviene da una tradizione politica che della dignità delle donne ha fatto una bandiera”.

Il parlamentare aggiunge: “Per il resto, ognuno risponde con ciò che fa e ciò che dice”.

Chiude con una nota ironica rivolta all’ex senatore: “Ora che vive da serenissimo pluripensionato a Roma, la prossima volta sono disponibile a parlarne davanti a un caffè al Pantheon. Offro io”.



Il post integrale è disponibile sulla pagina Facebook dell’on. Minardo.:

https://www.facebook.com/ninominardo/posts/pfbid02ZxCkBBnNK26kZiLCVVLaCNvus2cHGpsxbxd8edyt5R3nBNc1crmFPcUWqqAMT4Qal