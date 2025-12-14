La Sicilia si prepara a un nuovo peggioramento delle condizioni meteo, con il ritorno di piogge e temporali che potrebbero risultare anche intensi. Le previsioni sono state diramate da Marco Gelfo del portale “Il mio meteo Sicilia”.
A causare questa ondata di maltempo è l’approfondimento di una vasta saccatura atlantica che, nel corso della giornata di domani (lunedì 15 dicembre 2025), si unirà ad un’area depressonaria già presente sull’Africa nord-occidentale, spostando il suo baricentro sulla Penisola Iberica.
Precipitazioni e venti forti attesi per martedì
La fase critica è attesa per martedì 16 dicembre:
- Piogge: L’ingresso della perturbazione darà luogo a precipitazioni diffuse su tutta l’Isola, con rischio di fenomeni localmente intensi e a carattere temporalesco.
- Vento: Si assisterà a una netta intensificazione dei venti meridionali, che potranno raggiungere l’intensità di burrasca sulle coste esposte.
- Mari: Di conseguenza, i mari risulteranno molto mossi o addirittura agitati.
Si raccomanda di seguire gli aggiornamenti meteo ufficiali nelle prossime ore.
