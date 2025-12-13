Ispica – I Vigili del Fuoco del distaccamento di Modica sono intervenuti ieri sera, intorno alle ore 21:20, sulla Strada Provinciale 49, nel tratto che collega Ispica e Pachino, a seguito di un incidente stradale autonomo. Il sinistro ha coinvolto un automezzo pesante, un tir che trasportava un carico di ortaggi, ribaltatosi sulla carreggiata.

Nonostante la dinamica dell’evento, l’autista è fortunatamente rimasto illeso. Il personale dei Vigili del Fuoco ha immediatamente messo in sicurezza il mezzo. Le operazioni per procedere al recupero del tir incidentato ha previsto prima lo scarico della merce presente nel mezzo pesante. A tale scopo, è già giunta sul posto un’autogru inviata dalla centrale di Ragusa.

Sul luogo dell’incidente sono presenti anche i Carabinieri per effettuare i rilievi necessari a determinare le cause esatte del sinistro.