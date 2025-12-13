Ragusa – Con quattro punti di margine sul gruppo delle inseguitrici, la SuperConveniente Virtus Ragusa si gode un turno di riposo prima della sfida del 21 dicembre, in casa, contro la Virtus Matera. Le vittorie contro Milazzo e Corato, ottenute entrambe in volata, hanno ridato smalto ai ragazzi di Di Gregorio e mandato in archivio il tonfo di Reggio Calabria contro la Viola. La Virtus è prima, da sola, ha mostrato carattere e, certo, anche qualche momento di appannamento: queste due settimane, lavorando insieme in palestra, aiuteranno coach e squadra a mettere a punto i meccanismi che rimangono da oliare.

Lo confermano le parole di Tommaso Lanzi, alla prima stagione in casa Virtus, e fondamentale nell’ultima rimonta, quando la squadra è riemersa dal -26: “Dobbiamo ricaricarci e lavorare ancora più duramente, evitando di ripetere gli errori che abbiamo visto nei primi due quarti di Corato – ha spiegato il play – Abbiamo dimostrato grande carattere anche nelle partite precedenti, in cui non eravamo riusciti a partire bene, ma la forza del gruppo ci ha permesso di ricompattarci negli spogliatoi e fare bene dopo l’intervallo”.

Lanzi, oltre alle doti da regista, sta avendo un grande impatto sotto il profilo realizzativo. Sa, come i suoi compagni, di dover fare un altro passo avanti per garantire alla squadra quella continuità di rendimento che serve a vincere le partite e i campionati: “Devo fare in modo di innervosirmi meno, far sì che i compagni abbiano sempre più fiducia in me e aiutarli come posso”.