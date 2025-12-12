La popolazione anziana in Italia ha accesso a un vasto paniere di benefici economici, che spaziano dalle prestazioni INPS mensili fino a sconti su servizi essenziali e fiscalità locale. Di seguito presentiamo un elenco dettagliato delle principali opportunità disponibili anche per il prossimo anno 2026, con un focus sui requisiti necessari per ottenerle.
Sussidi economici e prestazioni INPS
Il sostegno monetario rappresenta la base delle agevolazioni per la terza età:
- 1. Prestazione Universale Sperimentale
- Destinatari: Over 80 non autosufficienti.
- Importo: Fino a 850 euro mensili.
- Requisiti: Introdotta sperimentalmente dal Decreto Anziani (D.Lgs. 29/2024) fino al 31 dicembre 2026. Richiede il riconoscimento di un bisogno assistenziale gravissimo (disabilità grave) e assistenza quotidiana continua. L’importo è esente fiscalmente e impignorabile. Dipende anche dall’ISEE e dall’eventuale indennità di accompagnamento.
- 2. Assegno Sociale
- Destinatari: Persone con almeno 67 anni in condizioni economiche disagiate.
- Importo: Ammonta a circa 548 euro mensili su 13 mensilità (dato stimato con la rivalutazione 2026).
- 3. Carta Acquisti
- Destinatari: Over 65.
- Limite di Reddito: Trattamenti pensionistici o assistenziali non superiori a 8.052,75 euro annui. Sale a 10.737 euro annui per gli over 70.
- Beneficio: Ricarica bimestrale di 80 euro per spese alimentari, sanitarie e utenze.
- 4. Assegno di Inclusione (ADI)
- Destinatari: Nuclei familiari con almeno un componente dai 60 anni in su.
- Soglia di Reddito: Fino a 6.000 euro. La soglia si innalza a 7.560 euro annui (più scala di equivalenza) se tutti i membri hanno almeno 67 anni o se sono presenti persone di questa età e disabili gravi.
Riduzioni fiscali e utenze
- Esenzione Canone Rai (Over 75): Esonero totale per chi ha compiuto 75 anni e ha un reddito familiare non superiore a 8.000 euro annui (richiedente più coniuge). La domanda va presentata una sola volta all’Agenzia delle Entrate.
- Agevolazioni TARI (Tassa Rifiuti): Non esistono sconti nazionali automatici. Tuttavia, molti Comuni prevedono esenzioni o riduzioni per gli ultrasettantenni con ISEE basso. È necessario verificare presso l’Ufficio Tributi comunale.
Salute e servizi postali
- Esenzione Ticket Sanitario (Codice E01): Accessibile dai 65 anni di età con un reddito familiare complessivo inferiore a 36.151,98 euro. Spesso attribuita automaticamente dall’ASL, ma va verificata o richiesta.
- Sconti su Bollettini Postali (Over 70): Poste Italiane applica commissioni ridotte agli utenti che hanno superato i 70 anni. L’agevolazione non è automatica: deve essere richiesta allo sportello.
- Esempio: Bollettini F35 da 2,13 euro a 1,13 euro.
Trasporti e comunicazioni
- Trasporti Pubblici: Tariffe ridotte sugli abbonamenti locali (autobus, metro, tram) sono spesso disponibili già dai 60 anni, a seconda delle politiche aziendali locali. Sconti sono previsti anche per treni, navi e aerei dagli operatori del settore.
- Telefonia: Molti operatori offrono pacchetti e tariffe agevolate per clienti anziani, soprattutto per gli over 70 o in presenza di ISEE basso o disabilità. In alcuni casi, il costo del canone fisso può essere dimezzato.
Lascia un commento