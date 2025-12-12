Modica – “Ho appreso la nomina del nuovo Questore di Ragusa e manifesto tutta la mia soddisfazione nel sapere che si tratta di un nostro concittadino: il dottor Salvatore Fazzino”. A parlare è il sindaco di Modica, Maria Monisteri. “Una carriera importante la Sua che certifica tutte qualità di Uomo di legge e che palesa una vocazione costante in esempi di legalità e un non comune senso del dovere.

E’ motivo di grande orgoglio come Sindaco di Modica, sapere della prestigiosa nomina di un nostro concittadino al vertice della Questura di Ragusa dove sono sicura continuerà sul solco che ha già tracciato nella sua carriera e che ne ha fatto uno dei Dirigenti di vertice di maggiore pregio della Polizia di Stato.

Contestualmente, colgo l’occasione per salutare il dottor Marco Giambra che si avvia a concludere la sua esperienza come Questore di Ragusa, con cui ho collaborato con piacere, che ha mostrato sempre interesse e attenzione per la nostra Città ed a cui auguro il meglio nel prosieguo della Sua carriera”.