Ragusa – E’ il giorno di Santa Lucia. Domani anche i fedeli ragusani renderanno onore alla vergine e martire siracusana. Sono nove le sante messe in programma nella chiesa di corso Mazzini. Alle 8 ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta dal canonico sacerdote Giuseppe Burrafato, alle 9 quella presieduta da padre Fabio Pistillo ocd. Si continua alle 10 con la santa messa presieduta da don Salvatore Vaccaro e alle 11 quella presieduta dal canonico sacerdote Giuseppe Ramondazzo.

A mezzogiorno la santa messa sarà celebrata da don Alessio Leggio. Dopo la pausa per il pranzo, le celebrazioni riprenderanno nel pomeriggio alle 17 con la santa messa presieduta dal canonico sacerdote Salvatore Puglisi, alle 18 la celebrazione eucaristica sarà tenuta dal canonico sacerdote Giorgio Occhipinti, alle 19 dal canonico sacerdote Giuseppe Cabibbo mentre don Occhipinti tornerà di nuovo a celebrare la santa messa delle 20,30. Nel pomeriggio di domani, poi, dalle 16,30 alle 21,30, ci sarà la sesta edizione della sagra della cuccìa, dolce tipico di questo periodo, a cura del ristorante “La Ciotola” di Ragusa. Domenica, 14 dicembre, sarà possibile visitare l’effige di Santa Lucia dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 21.

E’ possibile accendere i lumini dinanzi all’effige posta accanto alla chiesa. Alle 10,30 di domenica ci sarà la preghiera del Rosario, alle 11,30 la celebrazione eucaristica di ringraziamento presieduta dal canonico sacerdote Salvatore Puglisi. Alle 20, poi, a chiusura dei festeggiamenti, è in programma il concerto del coro “Mariele Ventre” diretto dalla maestra Giovanna Guastella. Per quanto riguarda i lumini e i souvenir, sono a disposizione sul sagrato della chiesa. L’accensione di lumini è consentita dinanzi all’immagine di Santa Lucia posta all’esterno della chiesa. Il parroco, il canonico sacerdote Giuseppe Burrafato, e il comitato ringraziano il sindaco e l’amministrazione comunale, gli sponsor e i fedeli tutti per il sostegno dato alle celebrazioni.