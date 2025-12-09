Modica – Un traguardo eccezionale e un momento di gioia per tutta la comunità di Modica. Festeggiata, lo scorso dicembre, un’altra centenaria, la signora Licia Occhipinti. A porgere gli auguri più sinceri e commossi è stata direttamente il Sindaco di Modica, Maria Monisteri. La prima cittadina ha espresso tutto il suo entusiasmo per lo spirito e la salute della centenaria: “Che meraviglia e che bellezza vivere e festeggiare 100 anni così in forma e felice come lei, Signora Licia!”.

Il Sindaco ha sottolineato come la longevità della signora Occhipinti sia la giusta ricompensa per l’affetto donato: “Sono sicura che la vita le abbia riservato e continuerà a riservarle tutto l’amore che lei ha profuso”.

Licia Occhipinti ha celebrato il suo compleanno circondata da più di 100 tra amici e parenti, un vero e proprio abbraccio collettivo che testimonia il suo legame con la famiglia e la comunità.

“E mi raccomando, continui a godere di tanta salute e felicità!”, ha concluso la Monisteri, esprimendo l’augurio di tutti i modicani per altri anni sereni.