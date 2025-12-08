Modica – Martedì 9 dicembre, alle ore 10:00, presso la scuola “Raffaele Poidomani” di Modica, si terrà una cerimonia dedicata alla sensibilizzazione ambientale dei più giovani. Lo ha annunciato l’Assessore all’Ambiente del Comune, Samuele Cannizzaro.

L’evento sarà l’occasione per consegnare ufficialmente agli alunni e alle alunne della scuola il nuovo distributore d’acqua e le borracce riutilizzabili. Alla cerimonia saranno presenti anche la Sindaca Maria Monisteri e l’Assessore Cannizzaro.

L’iniziativa rappresenta un gesto concreto volto a:

Promuovere comportamenti responsabili sull’uso consapevole dell’acqua.

Ridurre drasticamente l’utilizzo della plastica monouso all’interno dell’istituto scolastico.

Diffondere la cultura del rispetto delle risorse naturali fin dalla tenera età.

La fornitura del distributore e delle borracce mira a trasformare la scuola in un ambiente sempre più sostenibile, insegnando ai bambini il valore dell’idratazione ecologica.