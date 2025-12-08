Prima che il periodo natalizio porti con sé eccessi a tavola, ritrovare la forma e soprattutto l’equilibrio intestinale è fondamentale. La pancia gonfia è spesso il risultato di cattive abitudini alimentari; ecco perché proponiamo un piano alimentare di una settimana mirato all’effetto sgonfiante e detox.

Seguendo questo menù, è possibile stimare una perdita di peso fino a 1,5 kg e una riduzione del girovita che può raggiungere i 4 cm (l’equivalente di una taglia) in sette giorni.

Menù settimanale per il benessere addominale

Il programma si articola su sette giorni bilanciati, ricchi di fibre e alimenti drenanti:

Giorno Colazione Spuntino Mattina Pranzo Spuntino Pomeriggio Cena 1 1 tazza latte p.s. e 3 biscotti 3 fette papaya 150 g gnocchi al pesto e insalata 3 albicocche e yogurt 125 g 150 g pesce spada e spinaci, 2 fette pane 2 Yogurt 125 g e 1 frutto 100 g lamponi 80 g riso pomodoro/basilico e insalata mista 1 pompelmo 80 g pasta pomodoro o farro zucchine, 2 uova sode, asparagi, 2 fette pane 3 Caffellatte e 4 biscotti Spremuta agrumi 100 g pasta rucola/grana e insalata mista 1 tazza frutti di bosco Minestrone, 100 g formaggio magro e insalata cicoria, 2 fette pane 4 Yogurt 125 g e 3 fette biscottate 5 prugne fresche Salmone alla griglia, insalata carote/sedano 4 albicocche 100 g insalata riso, 200 g pesce spada e insalata mista 5 Yogurt 125 g e 1 frutto 2 fette ananas 80 g riso gamberetti, insalata pomodori/rucola 1 fetta anguria Minestra cereali, 120 g petto pollo, insalata mista, 2 fette pane 6 Muesli e latte p.s. 1 mela 150 g ravioli al pomodoro e insalata mista 3 fette melone Minestra verdure, 100 g prosciutto crudo, insalata carote/sedano 7 Spremuta a piacere, caffellatte, 3 fette biscottate 1 pesca 100 g pasta pomodoro, insalata germogli soia 1 mela 1 pizza a piacere

Regole d’oro per l’efficacia

Per assicurare il successo del programma sgonfiante, occorre seguire queste semplici regole aggiuntive:

Olio : Limitare il consumo di olio a non più di 2 cucchiai al giorno .

: Limitare il consumo di olio a non più di . Idratazione : Assumere almeno 2 litri di acqua naturale nell’intera giornata (inclusi i pasti) per favorire il drenaggio.

: Assumere almeno nell’intera giornata (inclusi i pasti) per favorire il drenaggio. Bevande: Caffè e tè sono consentiti (2 o 3 volte al giorno), purché dolcificati senza uso di zucchero. Le bibite devono essere rigorosamente “light”.