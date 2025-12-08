Marina di Ragusa – “Stare insieme è un dono”. Marina di Ragusa si prepara a vivere un Natale all’insegna della tradizione, della cultura e del divertimento con una serie di eventi promossi dalla Pro Loco Mazzarelli, pensati per tutta la comunità. Dal Cuccia Party alla Tombola Vivente, dagli immancabili Tuffi di Capodanno al saluto della Befana, dal 6 dicembre al 6 gennaio sono tantissimi gli eventi in programma.

Tra musiche in filodiffusione, mercatini e spettacoli di giocoleria, l’8 dicembre alle 17 in piazza Duca degli Abruzzi è in programma “Christmas Carol”.

Spazio ai libri grazie a Liolà: giovedì 11 dicembre alle 17 presso l’auditorium dell’Istituto Comprensivo Quasimodo in via Portovenere, sarà presentato “La seminatrice di coraggio di Antonella Desiree Giuffrè.

Numerosi eventi sportivi animeranno il territorio durante tutto il mese: tornei al centro Le Sirene, la gara podistica e la camminata con ASD Siemu a Peri.

Domenica 14 dicembre, dalle 10 alle 13, si terrà il Cuccia Party a cura del Gas Mazzarelli, insieme al Teatro delle Marionette di Antonio Carnemolla, mentre nel pomeriggio sarà aperta la Casa di Babbo Natale.

Domenica 21 dicembre sarà dedicata alla Novena itinerante con gli ultimi cantastorie e “U Zampugnaru”. Lunedì 22 dicembre si terrà la Cena della Solidarietà organizzata dalla San Vincenzo de Paoli.

Il periodo festivo prosegue venerdì 26 dicembre dalle 19 alle 21.30 con la tradizionale Tombola Vivente, mentre sabato 27 dicembre in piazza Duca degli Abruzzi sarà proiettato un film di Natale nella serata “Christmas Movie”. Martedì 30 dicembre, sempre in piazza, il Gas Mazzarelli organizza la Bicchierata di fine anno e il mercatino dei produttori, con la partecipazione del coro Mariele Ventre.

Le iniziative di Capodanno vedranno protagonisti i tuffi in Piazza della Dogana giovedì 1 gennaio alle 11.30, un appuntamento ormai diventato tradizione. Infine, martedì 6 gennaio, in piazza Duca degli Abruzzi, i più piccoli potranno vivere la magia della Befana con l’iniziativa “La Befana viene… lo scoprirai venendo in piazza a bucare la calza”.

“Stare insieme è un dono, un momento che tutta la comunità di Mazzarelli vive non solo come parte delle festività di dicembre, ma come occasione per riscoprire il valore dell’essere comunità. Abbiamo organizzato un calendario di eventi che vuole unire tradizione, cultura, divertimento e solidarietà, coinvolgendo grandi e piccoli, residenti e visitatori. Ringraziamo il Comune di Ragusa, le associazioni del territorio e i numerosi sponsor locali per il loro fondamentale contributo”, dichiara Tonino Gulino, presidente della Pro Loco Mazzarelli.