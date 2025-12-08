Si conclude alle ore 12:00 del 10 dicembre 2025 il periodo di presentazione delle domande per il Bonus Sport 2025, un beneficio inserito nel Fondo Dote Famiglia destinato a coprire le spese per attività sportive e ricreative extra scolastiche dei minori.

Nel frattempo, il Dipartimento per lo Sport ha reso nota la prima graduatoria di assegnazione del contributo, che include 75.254 soggetti beneficiari.

Cos’è il fondo dote Famiglia e chi può accedere

Il Fondo Dote Famiglia dispone di una dotazione di 30 milioni di euro per il 2025 e ha l’obiettivo di sostenere la genitorialità, incoraggiando la pratica dell’attività motoria e un corretto stile di vita per i ragazzi, soprattutto quelli in condizioni di maggior disagio.

Il Bonus Sport è rivolto a:

Famiglie con figli a carico tra i 6 e i 14 anni . Il contributo è erogabile per un massimo di due figli per nucleo.

. Il contributo è erogabile per un massimo di due figli per nucleo. ISEE Minorenni in corso di validità pari o inferiore a 15.000 euro .

in corso di validità pari o . Esclusività: I beneficiari non devono già usufruire di altri contributi simili (regionali, provinciali o comunali) per le medesime prestazioni.

Dettagli del Contributo e Scadenze

A ciascun minore ammesso viene assegnato un unico contributo del valore massimo di 300 euro, da utilizzare per una sola tipologia di attività con cadenza minima bisettimanale.

Le date chiave da rispettare sono:

Inizio attività : Entro il 15 dicembre 2025 .

: Entro il . Conclusione attività: Entro il 30 giugno 2026.

Modalità di Assegnazione e Pagamento

Graduatoria e Ordine Cronologico

Il Dipartimento per lo Sport valuta le domande in ordine cronologico di presentazione. La prima lista dei beneficiari (75.254 soggetti) è già stata pubblicata e i richiedenti possono verificare la propria presenza attraverso il codice identificativo della domanda.

È previsto lo scorrimento dell’elenco in caso di rinunce, revoche o decadenze, fino a esaurimento dei fondi disponibili. I beneficiari riceveranno anche una e-mail di conferma e potranno contattare l’Ente organizzatore del corso per il tesseramento e l’avvio delle attività.

Erogazione dei Pagamenti

La cifra viene corrisposta direttamente all’Ente che organizza il corso, suddivisa in tre tranche legate alla frequenza effettiva del minore: