L’Unione Ibleide, realtà che aggrega i comuni di Monterosso Almo, Giarratana, Chiaramonte Gulfi e Buccheri, ha ottenuto il via libera al finanziamento per il progetto Sapori d’Ibleide. L’iniziativa è stata ammessa dal Dipartimento Attività Produttive della Regione Siciliana nell’ambito del bando “Sicilia che piace”, posizionandosi al 72° posto della graduatoria con un punteggio di 72.

Il contributo assegnato ammonta a 19.800 euro, sfiorando il tetto massimo previsto dal bando regionale. Il progetto punta a trasformare il patrimonio enogastronomico dei Monti Iblei in un volano di attrazione turistica attraverso un festival itinerante che animerà i centri storici nei fine settimana di maggio. Per il borgo di Monterosso Almo, l’iniziativa rappresenta un’opportunità di consolidamento per la filiera cerealicola locale.

Il format di Sapori d’Ibleide: weekend tra uva, grani e olio

Il festival si focalizza sulla trasformazione della materia prima in prodotto finito, coinvolgendo produttori, chef e sommelier. Ogni comune dell’Unione avrà un tema specifico: a Monterosso Almo l’attenzione sarà rivolta al percorso “Grano → farina → pane”, mentre Giarratana celebrerà la cipolla (ved9i foto da pagina facebook Comune di Giarratana), Chiaramonte Gulfi il vino e Buccheri l’olio extravergine d’oliva.

Il calendario prevede attività diversificate che spaziano dalle visite tecniche alle aziende agricole fino agli show cooking e ai laboratori didattici per famiglie. L’obiettivo dichiarato dai promotori è quello di aumentare la visibilità delle produzioni certificate, come l’olio DOP Monti Iblei, favorendo la nascita di una rete stabile tra chi produce e chi opera nella ristorazione.

Obiettivi e impatto economico per i comuni montani

In base ai dati tecnici del progetto, l’intervento mira a contrastare la stagionalità dei flussi turistici, puntando sul turismo esperienziale. La creazione di una rete intercomunale dovrebbe garantire alle piccole aziende del territorio una maggiore capacità di penetrazione nel mercato turistico regionale e nazionale.

Il progetto “Sapori d’Ibleide” si inserisce in una strategia più ampia di promozione territoriale che mira a valorizzare non solo il prodotto, ma l’intera cultura legata alle sagre storiche del comprensorio ibleo.