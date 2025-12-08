La Rottamazione Quinquies offre ai contribuenti la possibilità di regolarizzare i debiti iscritti a ruolo con un forte sconto sulle componenti accessorie, alleggerendo la pressione fiscale.
Soggetti Ammessi e Debiti Definibili
L’accesso alla sanatoria è esteso a tutte le categorie di contribuenti, a condizione che i carichi siano stati affidati all’Agente della Riscossione entro i termini stabiliti dalla norma.
Chi Può Aderire: Requisito di Base
- Persone fisiche, lavoratori autonomi e professionisti.
- Imprese individuali e società.
- Enti non commerciali e associazioni.
Sono definibili le cartelle esattoriali per imposte, tributi e contributi previdenziali rimasti insoluti.
Debiti Inclusi e Esclusi
|Debiti Ammessi
|Debiti Esclusi
|IRPEF, IRES, IVA e altre imposte risultanti da dichiarazioni.
|Somme derivanti da accertamenti ispettivi.
|Contributi previdenziali INPS non versati.
|Sanzioni e multe derivanti da sentenze penali.
|Somme dovute a seguito di avvisi bonari e controlli fiscali.
|Debiti già oggetto di piani incompatibili.
|Tributi locali (IMU, TARI, bollo auto) solo se l’ente aderisce.
|Tributi locali se il singolo ente non aderisce.
|Addizionali regionali e comunali, imposte sostitutive.
Il Vantaggio della Quinquies: Cosa Si Paga
Il principale beneficio è lo stralcio di tutte le componenti di costo accessorie, consentendo di saldare il debito sulla base dell’importo originale.
- Somme da Pagare: Il capitale originario del debito più le spese di notifica e quelle esecutive (se presenti).
- Somme Stralciate: Sanzioni amministrative, interessi di mora, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e l’aggio di riscossione.
Domanda e Piani di Pagamento
La domanda di adesione deve essere inviata esclusivamente in via telematica tramite la piattaforma dell’Agente della Riscossione.
Il contribuente dovrà indicare: le cartelle che intende definire, i recapiti e la scelta tra pagamento unico o pagamento rateizzato.
La rateizzazione prevede la suddivisione dell’importo in rate periodiche, di norma con cadenza bimestrale, con la possibilità di applicare un tasso di interesse agevolato sulle rate successive alla prima.
Decadenza dal Beneficio
La mancata osservanza del piano di pagamento comporta la decadenza dalla sanatoria se:
- Non si paga la prima rata.
- Non si versano due rate, anche non consecutive.
- Si omette il pagamento dell’ultima rata.
In caso di decadenza, il debito torna dovuto per intero con la riapplicazione di sanzioni e interessi sulle somme residue, e la ripresa delle azioni esecutive (pignoramenti, fermi, ipoteche).
Perché Conviene Aderire
La Rottamazione Quinquies è particolarmente conveniente quando:
- Il debito è gravato da molti interessi e sanzioni.
- Il contribuente necessita di un piano di pagamento dilazionato e flessibile.
- Si vuole evitare il rischio di azioni esecutive future.
Si distingue dalle precedenti sanatorie per la maggiore durata del piano di rateazione e una maggiore flessibilità generale nei pagamenti.
Lascia un commento