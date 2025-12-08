Modica – A Modica si inaugura la nuova installazione di Ilde Barone, intitolata “Khorós – Corpi risonanti, memorie in luce“: un ambiente immersivo dove pittura, suono e luce convergono in un’unica esperienza vibrante.

Le tele, disposte a semicerchio come un antico coro teatrale, creano un campo di risonanza in cui presenze, respiri e frammenti di lingue diverse si sovrappongono, dando vita a una drammaturgia intima e collettiva.

L’Arte come Membrana Sensibile

Le superfici pittoriche dell’artista sono dense, materiche e stratificate, e agiscono come membrane sensibili capaci di assorbire e rilasciare voci: confessioni, memorie, sospiri e dialoghi incompiuti attraversano lo spazio.

Un paesaggio sonoro plurale, composto da italiano, inglese, arabo, greco, latino e giapponese, sottolinea come “dolore e speranza non appartengono a un popolo o a un tempo, ma alla condizione umana”.

La luce, nel lavoro di Barone, non è un mero elemento ottico, ma una presenza emotiva riconosciuta da Mariateresa Zagone come “luce abbagliante come quella siciliana”, che conferisce ai corpi dipinti una sacralità discreta e un senso di apparizione trattenuta.

Dialettica tra ordine e imprevisto

Come già evidenziato da Franco Sarnari, la ricerca di Barone è caratterizzata da una “dialettica tra modulazione geometrica e intensità pittorica“, che in Khorós si amplifica attraverso la relazione con il suono. La tensione tra razionalità e impulso emotivo è viva: ordine e imprevisto convivono, quasi che la voce stessa lacerasse e ricomponesse lo spazio della pittura.

Vittorio Sgarbi ha interpretato la sua arte come un “feminesimo” che propone lo sguardo femminile come osservatorio universale e complementare. È in questa ottica che Khorós si propone come luogo di ascolto e accoglienza.