Ragusa – Incidente stradale autonomo ieri sera tra Comiso e Ragusa. Un’auto per cause in corso di accertamento si è capovolta, intrappolando all’interno un giovane ragazzo.

Subito dietro, un giovane volontario dell’Associazione italiana familiari e vittime della strada (Aifvs), stava rientrando a Ragusa dopo aver partecipato a un evento sulla sicurezza stradale a Comiso. Il volontario vedendo il fumo fuoriuscire dall’auto incidentata e notando che il conducente con il piede ancora sull’acceleratore era in pericolo, non ha esitato ad agire. Il volontario ha tagliato la scarpa del ragazzo per liberarlo velocemente e lo ha portato in salvo prima che le fiamme potessero propagarsi ulteriormente. L’azione tempestiva del volontario ha evitato il peggio. (foto Franco Assenza).