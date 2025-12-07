Vittoria – Un traguardo raggiunto con volontà e sacrificio: Salvatore Corallo, nuotatore appassionato originario di Comiso e residente a Vittoria, ha partecipato alla Oceanman World Final Championship che si è svolta a Dubai, oggi 7 dicembre.

“Ho raggiunto un nuovo traguardo personale: partecipare alla gara di 5 km dell’OCEANMAN World Final Championship a Dubai, un evento che ha riunito atleti da 93 nazioni diverse. È stata un’esperienza unica, intensa e indimenticabile”, ha dichiarato Corallo.

L’obiettivo di partecipare a questa competizione era sorto subito dopo la sua traversata dello Stretto di Messina. Tuttavia, un anno fa, il nuotatore siciliano aveva dovuto fare un passo indietro a causa di impegni lavorativi e della difficoltà di allenarsi (in particolare, a causa della chiusura della piscina di Comiso).

“È stato un momento di scoraggiamento, ma il pensiero di questa gara non mi ha mai abbandonato. Con pazienza e determinazione ho atteso un altro anno, trasformando quella rinuncia in una nuova opportunità”, ha spiegato Corallo.

Essere a Dubai e sventolare la bandiera della sua amata Sicilia, al fianco della moglie (Salvatore Corallo nella foto sotto con la moglie), ha rappresentato il coronamento di un sogno che va oltre la sola competizione.

“Non mi sono mai considerato un atleta ‘forte’, ma un appassionato di nuoto che ha trovato nella volontà la sua vera forza. Questo percorso mi ha insegnato che lo sport è un mezzo per crescere, superare i propri limiti e trasmettere valori”, ha sottolineato Corallo, lasciando un messaggio di speranza: “Con sacrificio, determinazione e, se è nella volontà di Dio, tutto diventa possibile.”

La presenza della moglie è stata il supporto più emozionante: “Saperla lì ad aspettarmi al traguardo ha reso tutto indescrivibile.”

Un ringraziamento speciale è andato alla squadra WATER SUN A.S.D Comiso e all’allenatore Leonardo Ferrigno, per la dedizione e gli allenamenti mirati anche a distanza, e alla palestra Calisthenicswarriorsp di Vittoria per il contributo alla preparazione fisica.