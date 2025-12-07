Modica – Saranno celebrati martedì 9 dicembre i funerali di Francesco Chiaramonte, il noto meccanico modicano morto prematuramente giovedì 4 dicembre all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, all’età di soli 45 anni. La cerimonia funebre si svolgerà nella chiesa di San Giovanni Evangelista a Modica Alta alle ore 10:30 di martedì 9 dicembre.
La data delle esequie è stata modificata dal precedente annuncio di lunedì 8 dicembre, su disposizione impartita da S.E. Mons. Salvatore Rumeo.
Dopo il rito religioso, la salma sarà traslata a Misterbianco per la cremazione.
La comunità di Modica si stringe attorno alla famiglia per la perdita di una figura molto nota e stimata in città.
