Modica – Modica piange la morte del meccanico Francesco Chiaramonte, titolare dell’autofficina nei pressi del ponte Guerrieri. Morto a soli 45 anni, padre di 2 figli, lascia un vuoto incolmabile nella sua famiglia.
Il 45enne è morto dopo aver lottato contro una breve malattia. Era stato ricoverato prima all’ospedale Maggiore di Modica, e, successivamente, al Giovanni Paolo II di Ragusa.
I funerali saranno si terranno lunedì, alle 10,30, nella chiesa di San Giovanni Evangelista a Modica Alta. Successivamente il corpo sarà cremato a Misterbianco. Tanti i post di cordoglio pubblicati sui social per ricordare il 45enne.
