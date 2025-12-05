Si avvicina il termine ultimo per richiedere il Bonus Mamme Lavoratrici 2025. La possibilità di presentare la domanda scade il prossimo 9 dicembre 2025. Questa integrazione al reddito è stata introdotta dal Decreto-legge n. 95 del 30 giugno 2025, convertito nella Legge n. 118 dell’8 agosto 2025.
Cosa prevede il contributo
Il bonus è un sostegno economico riconosciuto in base ai mesi di attività lavorativa svolta nel 2025.
- Valore Mensile: Il contributo ammonta a 40 euro mensili, fino a un massimo di 12 mensilità (480 euro annui).
- Modalità di Pagamento: L’importo spettante viene erogato in un’unica soluzione:
- Dicembre 2025: Per le mensilità maturate da gennaio a dicembre.
- Entro Febbraio 2026: Per le domande non liquidate a dicembre, presentate entro il 31 gennaio 2026.
A chi spetta e chi è escluso
Il beneficio è rivolto alle madri lavoratrici con due o più figli per ogni mese di attività lavorativa svolta nel 2025.
- Esclusioni:
- Lavoratrici Domestiche.
- Madri con tre o più figli a tempo indeterminato: Queste beneficiano già dell’esonero contributivo IVS previsto dalla Legge di Bilancio 2024, un sostegno alternativo.
Come e quando presentare la domanda
La scadenza del 9 dicembre deriva dal fatto che i 40 giorni dal 28 ottobre 2025 (data della Circolare INPS n. 139) cadevano di domenica 7 dicembre, e l’8 dicembre era festivo.
- Termine Ordinario: 9 dicembre 2025.
- Termine Posticipato: Le domande possono essere presentate fino al 31 gennaio 2026 solo nel caso in cui i requisiti maturino successivamente (ad esempio, con la nascita del secondo figlio) ma comunque entro il 31 dicembre 2025.
La domanda deve essere inoltrata attraverso uno dei seguenti canali:
- Servizio Online INPS: Accedendo con le proprie credenziali e cliccando su “utilizza il servizio”.
- Contact Center Multicanale.
- Patronati.
La Circolare INPS n. 139 del 28 ottobre 2025 fornisce tutti i dettagli su requisiti di accesso, importo, pagamento e trattamento fiscale del contributo.
