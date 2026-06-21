Ragusa avvia la distribuzione del Bonus TARI 2026, misura prevista dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) che consentirà ai contribuenti in possesso dei requisiti di ottenere uno sconto sulla tassa sui rifiuti. I beneficiari riceveranno una comunicazione con l’importo riconosciuto, utilizzabile per il ricalcolo dell’acconto già emesso oppure sul saldo in scadenza il prossimo 31 ottobre 2026.
La misura interessa i nuclei familiari con un ISEE fino a 9.796 euro, soglia che sale a 20 mila euro per le famiglie con almeno quattro figli a carico. Tra le condizioni richieste figura anche la regolarità nei versamenti della tassa sui rifiuti.
Il beneficio deriva dalla delibera 355/2025/R/RIF di ARERA, che ha previsto un sistema di agevolazioni per sostenere le famiglie economicamente più fragili. Nel caso di Ragusa, l’applicazione del bonus comporterà una riduzione dell’importo dovuto sulla TARI attraverso il conguaglio dell’acconto già notificato oppure direttamente sul saldo previsto entro fine ottobre.
Chi ha diritto al bonus TARI 2026 a Ragusa
Possono accedere all’agevolazione i contribuenti che rispettano due requisiti fondamentali:
- ISEE non superiore a 9.796 euro;
- ISEE fino a 20 mila euro per i nuclei con almeno quattro figli a carico;
- posizione contributiva in regola con il pagamento della TARI.
Gli aventi diritto riceveranno una comunicazione direttamente al proprio recapito con l’indicazione dell’importo riconosciuto.
Assistenza e chiarimenti
Per informazioni o verifiche sulla propria posizione, il Settore Tributi del Comune mette a disposizione il numero verde 800550196, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14. È possibile richiedere chiarimenti anche tramite posta elettronica all’indirizzo dedicato del servizio tributi. La scadenza per il pagamento del saldo TARI resta fissata al 31 ottobre 2026.
La misura punta a ridurre il peso della tassa sui rifiuti per le famiglie con redditi più contenuti, attraverso un meccanismo di agevolazione previsto a livello nazionale e applicato sul territorio comunale.