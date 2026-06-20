Il Frigintini Calcio riparte dalla continuità tecnica. Dopo la salvezza conquistata al termine della scorsa stagione, la società rossoblù ha deciso di confermare Ciccio Di Rosa alla guida della prima squadra anche per il prossimo campionato di Promozione. Una scelta che arriva dopo il recente cambio ai vertici societari e che punta a dare continuità al progetto avviato con una rosa tra le più giovani della categoria.

Il tecnico modicano, classe 1997, era stato tra i protagonisti della permanenza in categoria ottenuta ai playout in una stagione caratterizzata da diverse difficoltà organizzative. La riconferma era stata anticipata dal nuovo presidente Michele Giannone e rappresenta uno dei primi tasselli della programmazione in vista della nuova annata sportiva.

Di Rosa ha scelto di proseguire l’esperienza a Frigintini, nonostante le richieste ricevute da altre società. Nelle sue dichiarazioni il tecnico ha spiegato di aver dato priorità alle persone che, nella parte finale della passata stagione, hanno contribuito a creare un clima più sereno all’interno dell’ambiente, favorendo il raggiungimento dell’obiettivo salvezza.

«Ho deciso di dare priorità alla società e alle persone che negli ultimi due mesi della scorsa stagione hanno contribuito alla salvezza», ha affermato Di Rosa, sottolineando anche la volontà di evitare alcune criticità organizzative emerse durante l’ultimo campionato.

Il progetto tecnico continuerà a puntare su una squadra giovane. L’obiettivo indicato dall’allenatore e dalla nuova dirigenza è quello di ottenere una permanenza in categoria meno sofferta rispetto all’ultima stagione, lavorando alla conferma di buona parte del gruppo già presente e valutando alcuni innesti per aumentare il livello della rosa.

La continuità in panchina rappresenta un segnale importante per il club della frazione modicana, che punta a consolidare la propria presenza in Promozione dopo aver evitato la retrocessione nella scorsa annata. Il lavoro sul mercato e la definizione dell’organico saranno ora i prossimi passaggi della programmazione estiva.