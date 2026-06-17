Il Frigintini Calcio riparte da una nuova guida. A pochi giorni dalle dimissioni del presidente Nuccio Gugliotta, del vicepresidente Francesco Pulino e del direttore sportivo Sergio Cappello, la società rossoblù di Modica ha completato il riassetto interno nominando Michele Giannone nuovo presidente e assegnando le principali cariche dirigenziali in vista del prossimo campionato di Promozione. La scelta segna l’avvio di una nuova fase organizzativa per il club, chiamato a programmare la prossima stagione sportiva.

La riorganizzazione societaria è stata definita nelle scorse ore. Al fianco del neo presidente ci sarà Antonio Baglieri, nominato vicepresidente. Il ruolo di direttore generale è stato affidato a Salvatore Colombo, che aveva già ricoperto la carica di presidente pro tempore nella parte finale della scorsa stagione.

Completano il nuovo organigramma Aurelio Modica, che assumerà le funzioni di segretario e tesoriere, mentre nel consiglio direttivo entrano Antonino Spadaro, Corrado Zocco, Antonino Giurdanella, Giuseppe Barone, Alessandro Macauda e Salvatore Di Gregorio. Maurizio Cicciarella sarà dirigente accompagnatore e Stefano Di Rosa guiderà l’area tecnica del club.

Per Giannone si tratta della prima esperienza alla guida della società. Nel commentare la nomina, il nuovo presidente ha spiegato di voler affrontare l’incarico con lo stesso approccio maturato nel suo primo anno da dirigente, puntando su continuità e collaborazione all’interno dell’ambiente rossoblù. Ha inoltre definito il recente cambio ai vertici come un normale passaggio di consegne, accompagnato dall’allargamento della struttura dirigenziale attraverso l’ingresso di nuove figure accanto a dirigenti già presenti nel club.

Sul piano sportivo, uno dei primi punti fissati dalla nuova dirigenza riguarda la conferma di Ciccio Di Rosa sulla panchina del Frigintini. Il tecnico continuerà a guidare la squadra anche nella prossima stagione nonostante le richieste ricevute da altre società.

Guardando agli obiettivi del campionato, il presidente ha indicato come priorità il mantenimento della categoria senza particolari difficoltà, con l’ambizione di costruire un percorso che consenta alla squadra di affrontare la parte finale della stagione con maggiore serenità. Un programma che accompagnerà il Frigintini nella preparazione del prossimo torneo di Promozione, dopo settimane caratterizzate dai cambiamenti ai vertici societari.