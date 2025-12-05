Modica – Il Comune di Modica invita tutte le Organizzazioni, Enti, Associazioni, Fondazioni, Comitati, realtà sociali, culturali e professionali del territorio interessate ai temi delle pari opportunità, della valorizzazione del ruolo della donna e della partecipazione attiva alla vita pubblica, a prendere parte alla ripresa dei lavori della Consulta femminile Comunale.

La Consulta Femminile Comunale si propone come spazio di confronto, proposta e collaborazione tra le varie realtà del territorio, con l’obiettivo di promuovere iniziative a sostegno della parità di genere, della cittadinanza attiva e della cultura del rispetto.

A tal proposito, ai fini di una ricognizione dell’esistente e di un primo confronto, è fissato un incontro per sabato 6 dicembre p.v. alle ore 10:00 presso la Sala Spadaro, Palazzo San Domenico. Durante l’incontro sarà presentato il Progetto: “Direzione Donna” – Finanziato dalla Regione Sicilia ‐ Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro “Legge Regionale 9 gennaio 2025, n. 1, art. 6 – C 19”.

Tutte le realtà interessate sono invitate a partecipare o a delegare una propria rappresentante, al fine di contribuire al rilancio delle attività e alla definizione del nuovo programma di lavoro.

È possibile esprimere, a prescindere dalla partecipazione all’incontro di giorno 6 dicembre, la volontà di aderire alla Consulta inviando entro il 15 Dicembre 2025 il modulo allegato al presente avviso, debitamente compilato, a: servizisociali@comune.modica.rg.it oppure alla PEC: servizisociali.comune.modica@pec.it.

La richiesta, firmata dal legale rappresentante, dovrà essere corredata dai dati dell’Ente che intende partecipare, dallo Statuto, da una documentazione da dove si evinca almeno un anno di attività nell’ambito del Comune di Modica e dal documento di riconoscimento del legale rappresentante. Per le organizzazioni femminili espressioni di gruppi e movimenti politici e/o sindacali è sufficiente

la richiesta a firma del rappresentante dell’organizzazione territoriale.