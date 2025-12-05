Si riapre una nuova opportunità per accedere al Bonus Elettrodomestici 2025. L’iniziativa, promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, mira a incentivare la sostituzione di apparecchi datati con modelli di nuova generazione, più efficienti e sostenibili.

La riassegnazione è dovuta alla scadenza, fissata al 3 dicembre 2025, dei primi voucher erogati che non sono stati utilizzati dagli assegnatari. Queste risorse sono ora disponibili per coloro che erano in lista d’attesa.

Come funziona la riassegnazione automatica

Chi aveva già presentato la domanda ed era rimasto in graduatoria non deve fare nulla. Il sistema gestito da PagoPA riassegnerà automaticamente i voucher non utilizzati, seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle richieste.

Notifica : I beneficiari rientranti nella seconda tranche (stimati in 200 mila utenti della lista d’attesa) riceveranno il codice tramite l’ applicazione IO della pubblica amministrazione.

Obbligo di Utilizzo: Il voucher riassegnato deve essere utilizzato entro 15 giorni dall'emissione, altrimenti decadrà nuovamente.

Dettagli del contributo e requisiti

Il sostegno economico mira a ridurre gli sprechi e i consumi elettrici. È destinato a tutte le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia per la sostituzione di un vecchio apparecchio con uno nuovo della stessa categoria e di classe energetica superiore.

Fascia di Contributo ISEE Richiesto Importo Massimo per Famiglia Base Non specificato Fino a 100 euro Maggiorato Inferiore a 25.000 euro annui Fino a 200 euro

Il bonus copre fino al 30% del costo di acquisto e può essere richiesto una sola volta per nucleo familiare.

Elettrodomestici Ammessi

L’incentivo è focalizzato sui grandi elettrodomestici come frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, forni e piani cottura obsoleti. L’elenco completo dei prodotti e delle classi energetiche richieste è disponibile sul sito ufficiale bonuselettrodomestici.it.

Come funziona la domanda e le risorse

La procedura di richiesta iniziale è interamente digitale e si effettua tramite l’app IO o il sito bonuselettrodomestici.it, autenticandosi con SPID o CIE. Le richieste vengono elaborate in ordine cronologico fino a esaurimento fondi.

Fondi Stanziati: Per il 2025 sono stati stanziati 48,1 milioni di euro per gli utenti finali, prelevati dal Fondo per la Transizione Energetica.

Il contributo viene erogato come voucher digitale e si traduce in uno sconto immediato applicato dal venditore al momento dell’acquisto.