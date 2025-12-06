Si avvicina inesorabilmente la scadenza per la presentazione delle domande relative al Bonus Mamme 2025. Il termine ultimo per accedere al beneficio è stato fissato per martedì 9 dicembre 2025.
La data iniziale del 7 dicembre, stabilita dall’INPS in 40 giorni dalla pubblicazione della Circolare del 28 ottobre 2025, è stata posticipata al 9 dicembre in quanto l’8 dicembre è una festività nazionale. È dunque cruciale che le potenziali beneficiarie agiscano rapidamente.
Cos’è il Bonus Mamme Lavoratrici
Il bonus è un’integrazione al reddito pensata per il 2025 e riconosciuta alle madri lavoratrici per ogni mese di attività nel corso dell’anno.
- Importo: Consiste in un contributo di 40 euro mensili (massimo 480 euro annui per 12 mensilità).
- Pagamento: Avviene in un’unica soluzione a dicembre 2025 per tutte le mensilità maturate (da gennaio a dicembre). Per le domande presentate entro il 31 gennaio 2026, l’erogazione avverrà entro febbraio 2026.
Requisiti Fondamentali
Per poter accedere al sostegno è necessario rispettare i seguenti criteri:
- Numero Figli: Avere due o più figli.
- Reddito: Essere titolari di un reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua.
- Esclusioni: Sono escluse le lavoratrici domestiche. Sono inoltre escluse le madri con tre o più figli titolari di contratto a tempo indeterminato, in quanto beneficiano già dell’esonero contributivo IVS previsto dalla normativa precedente.
Come Presentare la Domanda Entro il 9 Dicembre
Per inviare la domanda, l’INPS mette a disposizione diversi canali:
- Sito INPS: Accedendo all’area riservata e selezionando il servizio “Nuovo Bonus mamme” dopo aver cliccato su “Utilizza il servizio”.
- Contact Center Multicanale: Richiedendo assistenza telefonica.
- Patronati: Affidandosi agli intermediari abilitati.
Dopo la presentazione, è possibile monitorare lo stato di lavorazione e aggiornare le modalità di pagamento tramite il portale INPS.
