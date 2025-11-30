Modica – Modica si prepara a celebrare una nuova apertura all’insegna dell’artigianato di precisione e della passione per l’orologeria. Oggi, domenica 30 novembre, avrà luogo l’inaugurazione del nuovo laboratorio Temporè – Maestri del Tempo.
“Dopo mesi dedicati al perfezionamento e al miglioramento – afferma Gabriele Aprile – siamo pronti a presentare alla città il loro spazio rinnovato, un punto di riferimento per l’arte e la riparazione degli orologi”.
L’inaugurazione dei nuovi locali di Temporè si terrà oggi 30 novembre, alle ore 17,30, in piazza Libertà 6, di fronte alla chiesa del Sacro Cuore al quartiere Sorda a Modica. La comunità è invitata a partecipare all’evento per scoprire il nuovo laboratorio e conoscere l’impegno dei “Maestri del Tempo”.
