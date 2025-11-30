Ragusa – Nel nono turno del campionato di basket di serie A2 femminile, Ragusa archivia la pratica Treviso e mette testa alla prossima gara casalinga che si giocherà mercoledì al Palaminardi contro Rovigo. Un’ottima partita quella giocata dalle ragazze di Mara Buzzanca che non hanno potuto contare sulla presenza di Marika Labanca e Precious Johnson.

Moriconi, Stroscio, Cedolini, Narviciute e capitana Consolini iniziano sin da subito a dettare il ritmo e dopo qualche minuto necessario a prendere le misure su Falenczyk, l’unica che ha dato del filo da torcere , in fase realizzativa alla Passalacqua, la partita sembra indirizzata. Consolini che spinge e realizza 6 punti, altrettanti di Moriconi e 5 di Stroscio con le incursioni di Di Fine, Olodo e Narviciute, permettono a Ragusa di chiudere il quarto sul 16 a 24 facendo vedere un bel gioco sia in fase offensiva, sia in fase difensiva. Il secondo quarto vede un impegno ancora maggiore in difesa, operazione che lascia con palla in mano le avversarie, non più capaci di trovare soluzioni in attacco. La Passalacqua dilaga fino al +18 a due minuti dal riposo grande chiudendo la frazione a +14, 26 a 40. Il rientro in campo non dà la stessa precisione dei primi due quarti ma Ragusa continua a macinare in difesa e mantiene il distacco che arriva a + 20 con Stroscio che realizza 11 dei 13 punti di squadra.

Ultimo quarto con poco da raccontare tranne la mentalità ritrovata di Ragusa che non molla su nessun pallone e continua a mettere pressione alle avversarie che perdono la bussola. Un buon minutaggio per Di Fine e Mallo che restituiscono la fiducia con impegno, chiudono un match che aquile iblee portano a casa con carattere e determinazione.

“Una iniezione di fiducia – commenta a fine match coach Buzzanca -, siamo partite con il piede giusto, mettendo l’intensità che volevamo. Dobbiamo continuare così. Da lunedì si torna di nuovo in palestra per preparare il match contro Rovigo. Nonostante le assenze, le ragazze hanno dimostrato carattere e senso di responsabilità, sono soddisfatta”.

Treviso – Passalacqua Ragusa 42-66

Il tabellino

16-24; 26-40 (10-16); 37-53 (11-13); 42-66 (5-13)

Treviso: Streri 1, Franceschini ne, Bocchetti 9, Prete 7, Buranella 3, Camara F. ne, Baron 9, Camara Z ne., Falenczyk 8, Jacquot 2, Nicora 3. All. Conte

Passalacqua Ragusa: Mallo 4, Consolini 13, Marras ne, Cedolini 5, Mazza 7, Stroscio 18, Moriconi 6, Narviciute 4, Olodo 6, Di Fine 3. All.Buzzanca

Note. Tiri da due: Treviso 9/25 (36%) Ragusa 22/43 (51%); Tiri da tre: Treviso 6/27 (22%), Ragusa 5/19 (26%); Tiri liberi: Treviso 6/8 (75%) Ragusa 7/9 (77%); Rimbalzi: Treviso 31, Ragusa 40: Palle perse, Treviso 21, Ragusa 14; Palle recuperate Treviso 5, Ragusa 6; Assist Treviso 14, Ragusa 10.

Arbitri: Chiara Corrias di Cordovado (Pn) e dal signor Antonio Marenna di Gorla Minore (VA)