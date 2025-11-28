Scicli – Un 2025 strepitoso per il giovane talento sciclitano Demian Falla, che si è imposto come Campione Regionale nella categoria 65 Cadetti del mini enduro. Tesserato con il Motoclub Scicli, guidato da Orazio Profetto, Demian ha dimostrato una superiorità schiacciante, primeggiando in tutte le 6 tappe del Campionato Regionale FMI, tenutesi in suggestive località siciliane come Noto, Godrano e Naro.

Il successo regionale è stato solo il trampolino di lancio per le competizioni a livello nazionale. Seguito instancabilmente dal Team Fifì Racing, gestito dal padre Gianni, Demian ha partecipato al Campionato Italiano Minienduro FMI, un contesto ben più competitivo e impegnativo, anche a livello emotivo.

Inizio brillante: nelle prime due tappe, svoltesi in provincia di Roma e Perugia, è riuscito a conquistare un ottimo terzo posto.

Prova di carattere: nonostante la febbre lo abbia penalizzato nella terza tappa, Demian ha dimostrato grande determinazione, riuscendo a concludere entrambe le giornate di gara. Questo sforzo gli ha permesso di concludere la competizione nazionale con un meritato quarto e posto finale.

Nel periodo estivo, le sue performance lo hanno portato a essere convocato, insieme ad altri giovani piloti siciliani, per le Selettive del Trofeo delle Regioni minienduro FMI (TDR).

Dopo due collegiali, di cui il secondo si è svolto a Scicli in un fettucciato realizzato appositamente dal Motoclub Scicli, Demian è stato selezionato per rappresentare la Sicilia a Spongano, in provincia di Lecce. Qui ha ottenuto risultati eccezionali:

Classifica individuale: ottimo secondo posto nella classifica individuale 65 Cadetti.

Classifica a Squadre: ha contribuito a portare la sua squadra a un eccellente secondo posto insieme ai compagni Scibilia e D’Angelo.

Gianni Falla del Team Fifì Racing ha sottolineato come “la partecipazione a un così alto numero di gare e l’ottenimento di questi prestigiosi risultati siano stati possibili grazie al supporto di numerosi sponsor privati che hanno creduto nel talento di Demian. Un ringraziamento speciale va a: Ecodep, Autoservizi Lucifora, L’angolo degli Antichi Sapori, Blazer, Emporio degli Animali e Mille Bolle Blu”. Il lavoro e la passione per le moto di Gianni Falla, papà di Demian, continua senza sosta anche con i corsi di avviamento al minienduro che si tengono il sabato pomeriggio. “Abbiamo a disposizione 2 aree, – spiega Gianni Falla – una in contrada Zagarone, area verde comunale che è stata affidata direttamente dal Comune al Motoclub Scicli, dove è stato creato un percorso per i principianti e un’altra area di nostra proprietà che si trova in contrada Fondo Oliva nella periferia di Scicli dove è presente un percorso più impegnativo per i ragazzini con una guida avanzata”.