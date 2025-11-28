Catania – “Saranno ripresi con buona probabilità all’inizio del prossimo anno, i lavori sul lotto 3 della Ragusa-Catania, fermi da tempo e in netto ritardo sulla tabella di marcia, visto che solo il 3,13 per cento dei lavori è stato completato”
Lo affermano le deputate M5S all’Ars Lidia Adorno, Stefania Campo e Jose Marano che, unitamente ai coordinatori provinciali 5 Stelle di Catania e Ragusa, Federico Piccitto ed Eugenio Saitta, oggi hanno avuto un incontro a Catania con i vertici di Anas.
“Abbiamo avuto rassicurazioni – dicono – sullo sblocco dell’impasse dovuto ai problemi del consorzio di imprese che dovevano portare a termine i lavori. Per evitare pericolose lungaggini l’Anas sta lavorando affinché si trovi una soluzione con lo stesso consorzio. Anas si è mostrata ottimista sulla possibilità di recuperare parte del tempo perduto e di riallineare la conclusione dei lavori del lotto 3 agli altri lotti dove lo stato dei lavori è più avanzato. Noi vigileremo che tutto vada come prospettato. Abbiamo infatti in programma nuovi sopralluoghi per seguire l’opera che, ricordiamo, è di importanza strategica per tutta la Sicilia orientale e solo grazie al lavoro del governo Conte sta diventando realtà, visto che prima di allora, per circa cinquant’anni, era stata oggetto di propaganda politica e nient’altro”.
All’incontro con Anas non si è parlato solo del lotto 3.
“Ci è stato detto – riferiscono le tre parlamentari – che, man mano che stralci funzionali dell’autostrada saranno completati, si procederà alla loro apertura al traffico per arrecare grande beneficio alla viabilità in una zona da troppo tempo trascurata”
