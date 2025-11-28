Ragusa – In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’Amministrazione Comunale e la Consulta Comunale Femminile invitano la cittadinanza all’appuntamento di venerdì 28 novembre alle ore 16:00 in Piazza Cappuccini.
Qui verrà inaugurata una panchina rossa dedicata ad Alice Bredice, Pamela Canzonieri e Maria Zarba, tre donne della nostra città vittime di femminicidio.
L’installazione della panchina, proposta dalla Consulta Femminile e sostenuta dall’Assessorato alle Pari Opportunità e dall’Amministrazione Comunale, rappresenta un simbolo di memoria e responsabilità collettiva.
