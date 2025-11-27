Modica – Inaugurato oggi a Modica il Max Supermercati, una nuova e importante insegna nel panorama commerciale modicano. Il nuovo supermercato ha aperto i battenti in Via Resistenza Partigiana, 55, proponendosi come nuovo punto di riferimento per la spesa quotidiana all’insegna della qualità. Il nuovo punto vendita nasce dall’iniziativa di un gruppo di giovani imprenditori che hanno scelto di valorizzare il marchio Max Supermercati, già sinonimo di freschezza, in collaborazione con la storica Macelleria Petriglieri, sinonimo di eccellenza per il reparto carni.

Il cuore pulsante del supermercato è rappresentato dai prodotti freschi, con tre reparti che sono stati curati nei minimi dettagli per garantire l’eccellenza. La Macelleria che grazie alla partnership con la famiglia Petriglieri offre un reparto carni con un vasto assortimento di tagli selezionati e garantiti, consolidando la promessa di qualità.

La Salumeria con un’offerta ricca di sapori tradizionali e specialità gastronomiche, ideali per ogni momento di convivialità e l’Ortofrutta, un vero e proprio tripudio di profumi e colori irresistibili, con l’impegno a offrire solo prodotti freschi di stagione per assicurare il massimo sapore in tavola.

Con questa apertura, Modica rafforza la sua offerta commerciale, puntando su freschezza, attenzione e qualità del prodotto.

All’inaugurazione era presente anche l’assessore Piero Armenia in rappresentanza del Comune di Modica.