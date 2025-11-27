Modica – “Esprimo la mia più ferma condanna e la massima solidarietà alla Guardia di Finanza di Modica, per il vile e gravissimo gesto criminale che nella notte ha visto tre auto di servizio date alle fiamme. Questo atto non colpisce solo un’Istituzione dello Stato, simbolo di legalità e di lotta all’evasione fiscale e alla criminalità organizzata, ma è un assalto diretto alla sicurezza di una intera comunità. Rivolgo la mia più sentita vicinanza a tutti i militari del Comando di Modica e al Comandante Provinciale, il Colonnello Walter Mela.

Mi auguro che le indagini possano individuare a stretto giro il responsabile di questo vile attacco allo Stato”. Lo afferma il senatore di Fratelli d’Italia Salvo Sallemi, componente della Commissione Nazionale Antimafia.