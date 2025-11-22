Palermo – Ancora un grave incidente sulla Palermo-Sciacca, intorno al chilometro 44, all’altezza dello svincolo di Roccamena. È morto un ragazzo di 18 anni, Kevin Di Paola, mentre la ventenne D. M. L. è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale Villa Sofia dopo essere stata intubata: le sue condizioni sono gravissime.

Altri quattro feriti non gravi sono stati trasportati al Policlinico e al Civico. Lo scontro è avvenuto tra una Fiat Grande Punto che percorreva la carreggiata in direzione Sciacca e una Fiat 500 che viaggiava in direzione opposta; è rimasta coinvolta anche una Peugeot, che procedeva in direzione Palermo.