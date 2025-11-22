Vittoria – L’Assessore del Comune di Vittoria con delega al randagismo, Cesare Campailla interviene sulla recente introduzione del cosiddetto “Contributo di Solidarietà” per i cani in Sicilia, espresso nel Decreto Assessoriale n. 1166 del 22 ottobre 2025, che prevede pagamenti obbligatori per l’iscrizione all’anagrafe canina e per il passaggio di proprietà degli animali domestici.

“Ritengo che questa nuova tassazione rappresenti un gravoso onere per i cittadini e per i proprietari responsabili di animali domestici, e non favorisca realmente la gestione dei cani randagi o la tutela degli animali”, ha dichiarato Campailla. “Invece di creare nuovi tributi, sarebbe più efficace investire direttamente in politiche di prevenzione, educazione e supporto ai canili e ai volontari che già ogni giorno si prendono cura degli animali”.

Il Sindaco Francesco Aiello ha aggiunto: “. È fondamentale trovare un equilibrio tra la necessità di gestire correttamente la popolazione canina e quella di non gravare economicamente sulle famiglie”.

L’Assessore Campailla ha ribadito la propria posizione favorevole a soluzioni alternative che non pesino economicamente sulle famiglie, auspicando un confronto costruttivo con la Regione e i Comuni per rivedere il contributo e garantire una gestione dei cani sostenibile e condivisa.