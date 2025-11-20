Ragusa – Tornano i click d’autore a Ragusa: l’arte della fotografia si dà appuntamento per una nuova, imperdibile edizione di “Ragusa tra i Fotografi”, l’evento firmato Afi – Associazione Fotografi Iblei. Un’occasione unica per immergersi nel mondo della fotografia professionale, in quella magia fatta di dettagli catturati con maestria, scenari mozzafiato e soggetti curiosi che raccontano storie attraverso uno scatto.

Dal 23 al 25 novembre, il suggestivo Poggio del Sole hotel, incastonato lungo la Sp Ragusa-Mare, tornerà a essere la cornice ideale per un workshop che promette di lasciare il segno. Dopo il successo delle edizioni passate, l’Afi ripropone questo appuntamento con ancora più entusiasmo, guidato dall’esperienza e dalla competenza del maestro Ivan Schirmenti.

Un’occasione preziosa non solo per affinare le tecniche, ma anche per riflettere sul ruolo del fotografo nell’era delle nuove tecnologie. “Abbiamo voluto dare continuità al nostro format – affermano il presidente Enzo Giummarra e il vice Ignazio Di Grandi – perché la richiesta di confronto e crescita da parte dei professionisti locali è stata altissima. Quest’anno, inoltre, apriamo le porte anche agli amatori, convinti che il dialogo tra diverse esperienze possa arricchire ulteriormente il valore dell’incontro”.

Non mancheranno momenti dedicati alle nuove frontiere della fotografia, con un focus speciale sulle tecniche innovative rese possibili dall’intelligenza artificiale. Sarà un viaggio attraverso la creatività e la sperimentazione, dove il sapere tecnico si fonde con la sensibilità artistica. Per informazioni e iscrizioni: Enzo Giummarra (cell. 334.9185255) e Ignazio Di Grandi (cell. 333.6814891). Preparate le vostre macchine fotografiche e la vostra curiosità: il palco è pronto per accogliere chi, da sempre, vede il mondo attraverso un obiettivo.