Modica – Ancora un 3-2 tra Modica e Messana anche se maturato in modo totalmente diverso rispetto a quello di campionato arrivato a Messina. Questa volta i protagonisti sono Cappello e Bonanno, uno per la doppietta messa a segno, l’altro per il carisma e il rigore che ha indirizzato la gara nel primo tempo.

Primo tempo che inizia come a Messina, pronti via e Cappello è bravo a raccogliere il passaggio di un Torres oggi in forma smagliante, l’esterno deve solo mettersi sulla traiettoria e di prima metterla alle spalle di Ferrara. Passano soli cinque minuti ed è Sessa a provare un tiro che sembra innocuo ma la deviazione di uno dei difensori lo rende un pericolo con il pallone che sfiora il palo e finisce fuori. All’11 ancora un episodio a favore dei rossoblù che arrivano in area con Incatasciato, quest’ultimo subisce fallo e procura un calcio di rigore per i suoi, dal dischetto va Bonanno che fa 2-0. Modica in pieno controllo della gara fino a quando, al 26’ la Messana si rimette in partita con il gol di Biondo bravo a farsi trovare pronto su una ribattuta di Romano. Sul finale di tempo c’è ancora una ripartenza per il Modica con uno scatenato Torres che si invola verso la porta avversaria e viene atterrato da Ferrara che chiude così la sua partita con un Rosso.

Nella ripresa il Modica torna in campo deciso a chiudere la gara, prima ci prova Sessa dopo solo due minuti ma il suo tiro ravvicinato è parato in angolo. Poi ancora Cappello è bravo a raccogliere un passaggio di Bonanno e metterla all’angolino alto per il 3-1. La Messana sembra spacciata ma prova in tutti i modi a farsi vedere dalle parti di Romano per raddrizzare il tiro, prima con un colpo di testa di Diodato, quindi con una buona punizione di De Leon che Romano blocca in tuffo. Nel mezzo la grande occasione per Belluso che raccogliere bene un pallone in area e con l’esterno centra il volto del portiere messinese. Con il passare dei minuti cresce la fiducia del Modica che però deve fare i conti con Franchi, l’attaccante si presenta dal dischetto dopo un fallo in area di Sangare e fa 3-2. Da qui il controllo modicano che regala il passaggio del turno ai rossoblù dopo una grande gara.

Semifinale di Coppa Italia tutta iblea dunque con il Modica Calcio che incontrerà il Vittoria per decretare quale delle squadre del Girone B andranno alla finale regionale. Un derby pronto a regalare emozioni tra due grandi squadre.

MODICA CALCIO – MESSANA 3-2

Modica Calcio: Romano, Incatasciato, Sessa, Misseri, Mollica, Salvatore (21’ st Asero), Alioto, Torres (5’ st Belluso, 48’ st Torregrossa), Sangare, Cappello, Bonanno (31’ st Savasta). Panchina: Truppo, Asero, Belluso, Savasta, Brugaletta N., Torregrossa, Brugaletta S., Spadaro, Calabrese. Allenatore: Filippo Raciti.

Messana: Ferrara, Sottile (11’ st Deodato), Fragapane (16’ st Le Mura), Rizzo, Tricamo, Mazzola, Biondo (16’ st De Gaetano), Gazzè (48’ pt La Rosa), Cannavò (21’ st Franchi), De Jesus, De Leon. Panchina: La Rosa, Sciotto, Deodato, Le Mura, De Gaetano, Gargiulo, Lanza, Ventra, Franchi. Allenatore: Giuseppe Cosimini.

Marcatori: 2’ pt Cappello (Mo), 11’ pt Bonanno rig. (Mo), 26’ pt Biondo (Me), 7’ st Cappello (Mo), 39’ st Franchi (Me)

Ammoniti: Salvatore, Sessa, Misseri (Mo), Mazzola, Gazzè, De Jesus (Me)

Espulso: Ferrara (Me)