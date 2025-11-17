Pozzallo – Ennesima tragedia sul lavoro a Pozzallo nel Ragusano. Un operaio di 35 anni e nazionalità albanese ha perso la vita in seguito a un gravissimo incidente avvenuto in un cantiere edile lungo corso Vittorio Veneto.

Secondo le prime informazioni, il 35enne sarebbe stato colpito fatalmente dal braccio di una betoniera che era in fase di utilizzo per la stesura di cemento armato su un edificio in costruzione o ristrutturazione.

Secondo le prime informazioni l’operaio 35enne è deceduto sul colpo a causa delle ferite di estrema gravità riportate. Nell’incidente è rimasto coinvolto e ferito anche un altro operaio, un 47enne originario di Scicli, che è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore di Modica. L’uomo è stato ricoverato con lesioni e traumi. Sul luogo della tragedia sono intervenute immediatamente due ambulanze del 118 per i primi soccorsi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e i funzionari dello Spresal. L’area interessata dall’incidente è stata posta sotto sequestro a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.