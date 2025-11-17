La Sicilia è in lutto per la tragica morte di Salvo Campisi, 50 anni, vittima di un fatale incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di domenica 16 novembre sull’autostrada A18 Catania-Messina, in prossimità dei caselli di San Gregorio di Catania. Campisi, nato a Milano ma residente a Siracusa, lascia due figli. L’esatta dinamica è ancora al vaglio delle autorità.

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica di quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era sceso dal veicolo per controllare l’auto, con uno pneumatico forato, quando improvvisamente sarebbe stato travolto da un’auto. Purtroppo, nonostante l’intervento dei sanitari del 118, per Salvo Campisi non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti anche gli operatori della Polizia Stradale di Catania per i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità di quanto accaduto. Diversi i rallentamenti registrati nella zona dell’incidente.

Commosso addio sui Social per la morte di Salvo Campisi

La notizia della scomparsa di Salvo Campisi ha suscitato una profonda ondata di cordoglio sui social media. Amici e conoscenti hanno espresso il loro dolore e incredulità per la brutalità della sua tragica fine.

“Non ci sono parole per descrivere la brutalità di quanto accaduto. Sei stato un caro amico, un compagno di gioventù ineguagliabile e perbene. Una persona di grande semplicità e gentilezza. Riposa in pace, Amico mio,” si legge in un toccante messaggio.

Un altro post sottolinea la crudeltà del destino: “La tua auto è rimasta intatta, ma tu sei stato colpito in pieno, cancellato in un istante, e con te è stato spezzato, frantumato, il cuore di chi ti amava.”