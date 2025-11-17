Vittoria – Questa mattina il Sindaco Francesco Aiello ha presentato alla Giunta e agli amministratori comunali il nuovo Segretario Generale del Comune, il Dott. Francesco Piro.

Originario di Agrigento, il Dott. Piro è laureato in Giurisprudenza l’Università degli Studi di Palermo. Ha iniziato la sua carriera come Segretario comunale nel Comune di Santa Maria della Versa (Pavia), per poi fare ritorno in Sicilia, dove ha svolto il suo incarico in diversi enti locali, maturando un’importante esperienza amministrativa e gestionale.

“Accogliamo il Dott. Francesco Piro con grande soddisfazione. La sua esperienza e la sua preparazione rappresentano un valore aggiunto per il nostro Comune. Sono certo che, grazie al suo contributo, potremo rafforzare l’efficacia e la trasparenza dell’azione amministrativa, offrendo ai cittadini servizi sempre più efficienti”, – ha dichiarato il Sindaco Francesco Aiello.