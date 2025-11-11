Ragusa – Riconferma storica per il Geom. Salvatore Mugnieco di Modica, rieletto per il quarto mandato consecutivo alla Presidenza del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Ragusa. La rielezione è stata accolta da Mugnieco con dichiarazioni di “profondo senso di responsabilità e gratitudine”. Il Presidente ha voluto ringraziare tutti i colleghi per la fiducia rinnovata, estendendo il plauso al neo eletto Consiglio Direttivo, una squadra che si impegna a “valorizzare la figura del Geometra e per promuovere la crescita professionale e tecnica della nostra categoria”.

Il nuovo Consiglio Direttivo è composto da una squadra coesa di professionisti provenienti da tutta la provincia: Vicepresidente: Geom. Giuseppe Ficili (Scicli), Segretario: Dott. Geom. Daniele Brancato (Ragusa), Tesoriere: Dott. Geom. Giuseppe Taschetto (Vittoria), Consiglieri: Geom. Giuseppe Aquila (Ragusa), Geom. Marco Baglieri (Modica) e Geom. Fabio Fianchino (Comiso).

Il Consiglio proseguirà nel solco tracciato dalle gestioni precedenti, ponendo l’accento su tematiche cruciali per la professione e per il territorio: “Ponderemo al centro la formazione continua, l’innovazione, la sostenibilità ambientale e il dialogo costruttivo con le istituzioni e i cittadini,” ha affermato Mugnieco.

Il Presidente ha espresso piena consapevolezza delle sfide attuali, dalla necessità di rinnovare le competenze tecniche alla garanzia di qualità e sicurezza nel territorio.

“Il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Ragusa resta un punto di riferimento per i professionisti, le imprese e la comunità locale, con l’obiettivo di contribuire concretamente allo sviluppo del nostro territorio e tutelare l’importante figura del Geometra,” ha concluso Salvatore Mugnieco.